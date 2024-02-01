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Ионов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ананьев Григорий

Отец ребёнка: Ионов Ананий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ананьев Пётр

Отец ребёнка: Ионов Ананий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ионов Ананий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Баранов Елена

Отец ребёнка: Ионов Ананий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ионов Ананий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Фёдор

Отец ребёнка: Ионов Ананий

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