Ионов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ананьев Григорий
Отец ребёнка: Ионов Ананий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ананьев Пётр
Отец ребёнка: Ионов Ананий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ионов Ананий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Баранов Елена
Отец ребёнка: Ионов Ананий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ионов Ананий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Фёдор
Отец ребёнка: Ионов Ананий