Ананьев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Пётр

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ионов Ананий

Мать: Евдокия Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьев (Варфоломеева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Ирина

Мать ребёнка: Ананьев (Варфоломеева) Анна

Рождение ребёнка
11.04.1880

Дочь: Глебов (Петрова) Александра

Мать ребёнка: Ананьев (Варфоломеева) Анна

Смерть
Неизвестно

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