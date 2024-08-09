Ананьев Пётр
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ионов Ананий
Мать: Евдокия Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Ирина
Мать ребёнка: Ананьев (Варфоломеева) Анна
Рождение ребёнка
11.04.1880
Дочь: Глебов (Петрова) Александра
Мать ребёнка: Ананьев (Варфоломеева) Анна
Смерть
Неизвестно