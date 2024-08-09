Ананьев (Варфоломеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев (Варфоломеева) Анна

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Ирина

Отец ребёнка: Ананьев Пётр

Рождение ребёнка
11.04.1880

Дочь: Глебов (Петрова) Александра

Отец ребёнка: Ананьев Пётр

Смерть
Неизвестно

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