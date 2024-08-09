Ананьев (Иванова) Марья
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Нил
Отец ребёнка: Ананьев Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Фёдор
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Фёдорова) Ксения
Отец ребёнка: Ананьев Фёдор
Рождение ребёнка
03.01.1885
Сын: Фёдоров Иоанн
Отец ребёнка: Ананьев Фёдор
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Фёдорова) Анна
Отец ребёнка: Ананьев Фёдор
Рождение ребёнка
15.04.1900
Дочь: (Фёдорова) Александра
Отец ребёнка: Ананьев Фёдор
Смерть
Неизвестно