Ананьев (Иванова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев (Иванова) Марья

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Нил

Отец ребёнка: Ананьев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Фёдор

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Фёдорова) Ксения

Отец ребёнка: Ананьев Фёдор

Рождение ребёнка
03.01.1885

Сын: Фёдоров Иоанн

Отец ребёнка: Ананьев Фёдор

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Фёдорова) Анна

Отец ребёнка: Ананьев Фёдор

Рождение ребёнка
15.04.1900

Дочь: (Фёдорова) Александра

Отец ребёнка: Ананьев Фёдор

Смерть
Неизвестно

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