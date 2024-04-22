Шульга (Котел) Феодосия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1842
Отец: Котел Григорий Самуилович
Мать: Котел Матрона Ивановна
Бракосочетание
31.01.1864
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1868
Дочь: Шульга Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1870
Дочь: Кучеренко Сюзанна Ефимовна
Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1873
Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович
Рождение ребёнка
07.09.1880
Сын: Шульга Иван Ефимович
Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович
Рождение ребёнка
17.12.1885
Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович
Рождение ребёнка
06.04.4876
Дочь: Шульга Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович
Смерть
Неизвестно