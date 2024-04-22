Шульга (Котел) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульга (Котел) Феодосия Григорьевна

Шульга (Котел) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

26.05.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1842

Отец: Котел Григорий Самуилович

Мать: Котел Матрона Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1864

Муж: Шульга Ефимий Степанович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1868

Дочь: Шульга Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1870

Дочь: Кучеренко Сюзанна Ефимовна

Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1873

Сын: Шульга Ефтихий Ефимович

Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1880

Сын: Шульга Иван Ефимович

Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1885

Сын: Шульга Степан Ефимович

Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.4876

Дочь: Шульга Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Шульга Ефимий Степанович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close