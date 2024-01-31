Шульга Ирина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.04.4876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1899
Рождение ребёнка
11.10.1900
Дочь: Немченко Параскева Петровна
Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Немченко Александра Петровна
Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
30.03.1906
Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: Немченко Дарья Петровна
Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
20.02.1912
Сын: Немченко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович
Рождение
06.04.4876
Смерть
Неизвестно