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Шульга Ирина Ефимовна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

06.04.4876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Немченко Петр Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1900

Дочь: Немченко Параскева Петровна

Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Немченко Александра Петровна

Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Немченко Иван Петрович

Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: Немченко Дарья Петровна

Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Немченко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Немченко Петр Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение
06.04.4876

Отец: Шульга Ефимий Степанович

Мать: Шульга (Котел) Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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