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Немченко Петр Семенович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

25.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1876

Отец: Немченко Семен Николаевич

Мать: Немченко Александра Дмитриевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Шульга Ирина Ефимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1900

Дочь: Немченко Параскева Петровна

Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Немченко Александра Петровна

Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Немченко Иван Петрович

Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: Немченко Дарья Петровна

Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Немченко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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