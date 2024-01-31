Немченко Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения25.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1876
Бракосочетание
14.02.1899
Жена: Шульга Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
11.10.1900
Дочь: Немченко Параскева Петровна
Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Немченко Александра Петровна
Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
30.03.1906
Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: Немченко Дарья Петровна
Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
20.02.1912
Сын: Немченко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Шульга Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно