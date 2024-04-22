Шульга Ефимий Степанович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
31.01.1864
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1868
Дочь: Шульга Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.06.1870
Дочь: Кучеренко Сюзанна Ефимовна
Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.1873
Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.09.1880
Сын: Шульга Иван Ефимович
Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.12.1885
Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.4876
Дочь: Шульга Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна
Смерть
Неизвестно