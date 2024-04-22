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Шульга Ефимий Степанович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1864

Жена: Шульга Феодосия Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1868

Дочь: Шульга Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1870

Дочь: Кучеренко Сюзанна Ефимовна

Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1873

Сын: Шульга Ефтихий Ефимович

Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1880

Сын: Шульга Иван Ефимович

Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1885

Сын: Шульга Степан Ефимович

Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.4876

Дочь: Шульга Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Шульга Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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