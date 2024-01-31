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Шульга Степан Ефимович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

17.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.916

Сын: Шульга Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение
17.12.1885

Отец: Шульга Ефимий Степанович

Мать: Шульга (Котел) Феодосия Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1911

Жена: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Шульга Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Шульга Феодосий Степанович

Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1918

Сын: Шульга Авксентий Степанович

Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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