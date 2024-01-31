Шульга Степан Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.916
Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна
Рождение
17.12.1885
Бракосочетание
21.01.1911
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Шульга Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
10.09.1913
Сын: Шульга Феодосий Степанович
Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
13.12.1918
Сын: Шульга Авксентий Степанович
Мать ребёнка: Шульга (Загней) Татьяна Даниловна
Смерть
Неизвестно