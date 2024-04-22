Анна Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смерти19.02.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Громова Ирина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
17.07.1841 ст.
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
14.07.1843 ст.
Сын: Семен Андреев
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
13.06.1845 ст.
Дочь: Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
21.12.1847 ст.
Дочь: Мелания Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Антонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1893 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
20.02.1893 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя