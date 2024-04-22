Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егорова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

19.02.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.
Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Громова Ирина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1841 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1843 ст.

Сын: Семен Андреев

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1845 ст.

Дочь: Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1847 ст.

Дочь: Мелания Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.

Сын: Анисимов Петр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Антонов

Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
19.02.1893 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
20.02.1893 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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