Громова Ирина Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смерти07.12.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Отец: Андрей Анисимов
Мать: Анна Егорова
Бракосочетание
17.04.1857 ст.
Муж: Громов Иван Егоров
Борисоглебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемник
03.10.1876 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Сергей Петров Анисимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1910 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
09.12.1910 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя