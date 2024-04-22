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Громова Ирина Андреева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

07.12.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Андрей Анисимов

Мать: Анна Егорова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
17.04.1857 ст.

Муж: Громов Иван Егоров

Борисоглебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемник
03.10.1876 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Сергей Петров Анисимов
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
07.12.1910 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
09.12.1910 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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