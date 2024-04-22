Агриппина Андреева
Место рождения
Дата рождения13.06.1845 ст.
Дата смерти16.05.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1845 ст.
Отец: Андрей Анисимов
Мать: Анна Егорова
Крещение
14.06.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
16.05.1849 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.05.1849 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя