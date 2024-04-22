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Агриппина Андреева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.06.1845 ст.

Дата смерти

16.05.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1845 ст.

Отец: Андрей Анисимов

Мать: Анна Егорова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
14.06.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
16.05.1849 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.05.1849 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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