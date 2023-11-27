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Георгий Афанасьевич
Георгий Афанасьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Афанасий Сергеевич
1825 г.р.
Мать
Александра Яковлевна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Афанасий Сергеевич
Мать:
Александра Яковлевна
Смерть
1852
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