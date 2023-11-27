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Георгий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Афанасий Сергеевич

Мать: Александра Яковлевна

Смерть
1852
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