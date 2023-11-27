Афанасий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сергей Ильич

Мать: Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефросинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохор Афанасьевич

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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