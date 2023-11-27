Афанасий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сергей Ильич
Мать: Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефросинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прохор Афанасьевич
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно