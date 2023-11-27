Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прохор Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Сергеевич
Смерть
Неизвестно