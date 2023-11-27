Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Яковлевна

Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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