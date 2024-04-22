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Иевлев Савва Григоревич

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Иевлев Григорей Андреевич

Мать: Иевлева Агафия Алексеевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Дарья Саввовна

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Саввовна

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иевлев Василий Саввич

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1846 по 1849

Сын: Иевлев Анфим Саввич

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Существует расхождение в в датах рождения. Необходимо исследовать Метрическую книгу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иевлев Феоктист Саввич

Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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