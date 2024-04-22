Иевлев Савва Григоревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Дарья Саввовна
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Саввовна
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
С 1846 по 1849
Сын: Иевлев Анфим Саввич
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна
Существует расхождение в в датах рождения. Необходимо исследовать Метрическую книгу
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Иевлева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно