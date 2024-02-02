Иевлева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Саввовна

Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Дарья Саввовна

Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иевлев Василий Саввич

Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1846 по 1849

Сын: Иевлев Анфим Саввич

Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Существует расхождение в в датах рождения. Необходимо исследовать Метрическую книгу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иевлев Феоктист Саввич

Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Савва Григоревич

Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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