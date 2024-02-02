Иевлева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Саввовна
Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Дарья Саввовна
Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич
Рождение ребёнка
С 1846 по 1849
Сын: Иевлев Анфим Саввич
Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич
Существует расхождение в в датах рождения. Необходимо исследовать Метрическую книгу
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Иевлев Савва Григоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно