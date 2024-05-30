Иевлева (Иевлева) Татьяна Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Иевлева) Татьяна Саввовна

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иевлев Савва Григоревич

Мать: Иевлева Наталья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.01.1865

Муж: Иевлев Захар Трофимович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иевлев Михаил Захарович

Отец ребёнка: Иевлев Захар Трофимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Парфеньева (Иевлева) Поликсения Захаревна

Отец ребёнка: Иевлев Захар Трофимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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