Иевлева (Иевлева) Татьяна Саввовна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иевлев Савва Григоревич
Мать: Иевлева Наталья Ивановна
Бракосочетание
03.01.1865
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Иевлев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Парфеньева (Иевлева) Поликсения Захаревна
Отец ребёнка: Иевлев Захар Трофимович
Смерть
Неизвестно