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Иевлев Григорей Андреевич

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Агафия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Иевлев Кузьма Григоревич

Мать ребёнка: Иевлева Агафия Алексеевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Иевлева) Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Иевлев Савва Григоревич

Мать ребёнка: Иевлева Агафия Алексеевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Иевлева) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: (Иевлева) Аграфена Григорьевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождена от Аграфеной Иевлевой от своего отца.
Смерть
1852

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