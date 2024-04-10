Иевлев Григорей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Иевлева Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Иевлева) Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Иевлева Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Иевлева) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: (Иевлева) Аграфена Григорьевна
Рождена от Аграфеной Иевлевой от своего отца.
Смерть
1852