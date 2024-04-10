Иевлев Кузьма Григоревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти13.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Иевлева) Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Бронская (Иевлева) Маремьяна Кузминична
Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иевлев Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна
Смерть
13.04.1885