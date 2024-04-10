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Иевлев Кузьма Григоревич

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

13.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Иевлев Григорей Андреевич

Мать: Иевлева Агафия Алексеевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Соломонида Трофимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Иевлева) Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Бронская (Иевлева) Маремьяна Кузминична

Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иевлев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иевлев Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Иевлев Евстропий Кузьмич

Мать ребёнка: Иевлева Соломонида Трофимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.04.1885
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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