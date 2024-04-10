Иевлева Соломонида Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Иевлева) Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Бронская (Иевлева) Маремьяна Кузминична
Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иевлев Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич
Смерть
Неизвестно