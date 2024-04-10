Иевлева Соломонида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Соломонида Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Кузьма Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Иевлева) Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Бронская (Иевлева) Маремьяна Кузминична

Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иевлев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иевлев Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Иевлев Евстропий Кузьмич

Отец ребёнка: Иевлев Кузьма Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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