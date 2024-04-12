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Ануфрий Екимыч

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Еким Никитич

Мать: Ульяна Васильевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.02.1785 ст.

Жена: Фекла Сидорова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Ануфриева

Мать ребёнка: Фекла Сидорова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Ануфриева/Онуфриева

Мать ребёнка: Фекла Сидорова

Смерть
Неизвестно
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