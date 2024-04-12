Ануфрий Екимыч
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Еким Никитич
Мать: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
02.02.1785 ст.
Жена: Фекла Сидорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Ануфриева
Мать ребёнка: Фекла Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Ануфриева/Онуфриева
Мать ребёнка: Фекла Сидорова
Смерть
Неизвестно