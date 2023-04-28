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Фекла Сидорова

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.09.1767 ст.

Дата смерти

01.05.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.02.1785 ст.

Муж: Ануфрий Якимов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Якимов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Ануфриева/Онуфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Якимов

Смерть
01.05.1846 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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