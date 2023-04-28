Фекла Сидорова
Место рождения
Дата рождения24.09.1767 ст.
Дата смерти01.05.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1767 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1785 ст.
Муж: Ануфрий Якимов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Якимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Ануфриева/Онуфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Якимов
Смерть
01.05.1846 ст.