Анна Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ануфриева

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

11.04.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ануфрий Якимов

Мать: Фекла Сидорова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.11.1817 ст.

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.08.1826 ст.

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарп Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Никифоров

Смерть
11.04.1855 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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