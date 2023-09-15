Анна Ануфриева
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти11.04.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ануфрий Якимов
Мать: Фекла Сидорова
Рождение ребёнка
10.11.1817 ст.
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
19.08.1826 ст.
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарп Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Никифоров
Смерть
11.04.1855 ст.