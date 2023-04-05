Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1817 ст.
Отец: Андрей Никифоров
Мать: Анна Ануфриева
Рождение ребёнка
22.01.1842
Сын: Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Артамонович
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Артамонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Артамонович
Смерть
Неизвестно