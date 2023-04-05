Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1817 ст.

Отец: Андрей Никифоров

Мать: Анна Ануфриева

Рождение ребёнка
22.01.1842

Сын: Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Артамонович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Артамонович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Артамонович

Смерть
Неизвестно
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