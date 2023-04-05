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Федосья Тимофеева
Федосья Тимофеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Титмофей Артамонов
1815 г.р.
Мать
Татьяна Андреева
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Титмофей Артамонов
Мать:
Татьяна Андреева
Смерть
Неизвестно
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