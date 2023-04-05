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Федосья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Титмофей Артамонов

Мать: Татьяна Андреева

Смерть
Неизвестно