Ефимия Ануфриева/Онуфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ануфриева/Онуфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ануфрий Екимыч

Мать: Фекла Сидорова

Смерть
Неизвестно
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