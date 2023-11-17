Корелова Елизавета Иринарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелова Елизавета Иринарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Корелов Федор Александрович

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.04.1874

Сын: Корелов Константин Александрович

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1878

Дочь: Корелова Анна Александровна

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.01.1881

Дочь: Корелова Мария Александровна

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1883

Дочь: Бардашева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Корелов Петр Александрович

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1888

Сын: Корелов Семен Александрович

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1894 ст.

Сын: Корелов Силантий Александрович

Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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