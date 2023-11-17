Корелова Елизавета Иринарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Корелов Федор Александрович
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1874
Сын: Корелов Константин Александрович
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1878
Дочь: Корелова Анна Александровна
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1881
Дочь: Корелова Мария Александровна
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1883
Дочь: Бардашева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1885
Сын: Корелов Петр Александрович
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1888
Сын: Корелов Семен Александрович
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1894 ст.
Сын: Корелов Силантий Александрович
Отец ребёнка: Корелов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно