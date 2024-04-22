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Корелов Семен Александрович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1888

Отец: Корелов Александр Иванович

Мать: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.01.1914

Жена: Корелова Акилина Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1915

Дочь: Корелова Нина Семеновна

Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Корелов Борис Семенович

Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Корелов Александр Семенович

Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1925

Сын: Корелов Николай Семенович

Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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