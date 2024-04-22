Корелов Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1888
Бракосочетание
19.01.1914
Рождение ребёнка
16.01.1915
Дочь: Корелова Нина Семеновна
Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна
Рождение ребёнка
19.05.1918
Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корелов Александр Семенович
Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна
Рождение ребёнка
20.08.1925
Сын: Корелов Николай Семенович
Мать ребёнка: Корелова Акилина Степановна
Смерть
Неизвестно