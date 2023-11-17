Корелова (Автономова) Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелова (Автономова) Акилина Степановна

Корелова (Автономова) Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1894

Дата смерти

10.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1894

Отец: Автономов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1914

Муж: Корелов Семен Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1915

Дочь: Корелова Нина Семеновна

Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Корелов Борис Семенович

Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Корелов Александр Семенович

Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1925

Сын: Корелов Николай Семенович

Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.10.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close