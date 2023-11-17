Корелова (Автономова) Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1894
Дата смерти10.10.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1894
Отец: Автономов Степан
Бракосочетание
19.01.1914
Рождение ребёнка
16.01.1915
Дочь: Корелова Нина Семеновна
Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1918
Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корелов Александр Семенович
Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович
Рождение ребёнка
20.08.1925
Сын: Корелов Николай Семенович
Отец ребёнка: Корелов Семен Александрович
Смерть
10.10.1994