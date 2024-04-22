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Корелов Александр Иванович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

25.10.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Корелов Иван Андреевич

Мать: Корелова Екатерина Кузьминична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Корелов Федор Александрович

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.04.1874

Сын: Корелов Константин Александрович

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1878

Дочь: Корелова Анна Александровна

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.01.1881

Дочь: Корелова Мария Александровна

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1883

Дочь: Бардашева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Корелов Петр Александрович

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1888

Сын: Корелов Семен Александрович

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1894 ст.

Сын: Корелов Силантий Александрович

Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелова Елизавета Иринарховна

Смерть
25.10.1922
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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