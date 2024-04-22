Корелов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти25.10.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1871
Сын: Корелов Федор Александрович
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
27.04.1874
Сын: Корелов Константин Александрович
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
12.10.1878
Дочь: Корелова Анна Александровна
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
19.01.1881
Дочь: Корелова Мария Александровна
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
28.06.1883
Дочь: Бардашева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
14.12.1885
Сын: Корелов Петр Александрович
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
09.04.1888
Сын: Корелов Семен Александрович
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Рождение ребёнка
26.04.1894 ст.
Сын: Корелов Силантий Александрович
Мать ребёнка: Корелова Елизавета Иринарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1922