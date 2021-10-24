Казыкина Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1941
Дата смерти24.10.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1941
Отец: Шершнев Григорий
Мать: Шершнева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казыкина Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Казыкин Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конфедератова Галина Станиславовна
Отец ребёнка: Казыкин Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казыкин Станислав
Смерть
24.10.2021