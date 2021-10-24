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Казыкина Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1941

Дата смерти

24.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1941

Отец: Шершнев Григорий

Мать: Шершнева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казыкина Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Казыкин Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конфедератова Галина Станиславовна

Отец ребёнка: Казыкин Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казыкин Станислав

Смерть
24.10.2021

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