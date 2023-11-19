Шершнев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершнев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Шершнева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершнев Иван

Мать ребёнка: Шершнева Анна

Рождение ребёнка
20.07.1931

Дочь: Корчака Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шершнева Анна

Рождение ребёнка
30.11.1941

Дочь: Казыкина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Шершнева Анна

Смерть
Неизвестно

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