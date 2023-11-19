Шершнева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1931
Дочь: Корчака Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шершнев Григорий
Рождение ребёнка
30.11.1941
Дочь: Казыкина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Шершнев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершнев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шершнев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершнев Иван
Отец ребёнка: Шершнев Григорий
Смерть
Неизвестно