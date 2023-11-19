Шершнева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1931

Дочь: Корчака Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шершнев Григорий

Рождение ребёнка
30.11.1941

Дочь: Казыкина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Шершнев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершнев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шершнев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершнев Иван

Отец ребёнка: Шершнев Григорий

Смерть
Неизвестно
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