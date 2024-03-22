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Захаревский Эдуард Иванович

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Место рождения

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

01.05.1875

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1875

Отец: Захаревский Иван Осипович

Мать: Захаревская Софья Матвеевна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
01.05.1875
Лудзенский римско-католический приходской костел
Рождение ребёнка
04.01.1923

Сын: Захаревский Николай Эдуардович

Мать ребёнка: Захаревская Зофья

Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Захаревский Антон Эдуардович

Мать ребёнка: Захаревская Зофья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаревская Зофья

Смерть
Около 1930
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