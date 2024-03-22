Захаревский Эдуард Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1875
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1875
Крещение
01.05.1875
Лудзенский римско-католический приходской костел
Рождение ребёнка
04.01.1923
Сын: Захаревский Николай Эдуардович
Мать ребёнка: Захаревская Зофья
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Захаревский Антон Эдуардович
Мать ребёнка: Захаревская Зофья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захаревская Зофья
Смерть
Около 1930