Захаревский Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти09.09.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Захаревский Мартин Иванович
Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.10.1867
Сын: Захаревский Иван Иванович
Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
23.11.1870
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
21.07.1873
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.05.1875
Сын: Захаревский Эдуард Иванович
Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
09.09.1878
Сын: Захаревский Осип Иванович
Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1904