Захаревский Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревский Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

09.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Захаревский Мартин Иванович

Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Захаревский Иван Иванович

Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.11.1870

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
21.07.1873

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.05.1875

Сын: Захаревский Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
09.09.1878

Сын: Захаревский Осип Иванович

Мать ребёнка: Захаревская Софья Матвеевна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаревская Софья Матвеевна

Смерть
09.09.1904
Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
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