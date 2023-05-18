Захаревская Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревская Софья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

08.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Захаревский Мартин Иванович

Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович

Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Захаревский Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.11.1870

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
21.07.1873

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.05.1875

Сын: Захаревский Эдуард Иванович

Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
09.09.1878

Сын: Захаревский Осип Иванович

Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаревский Иван Осипович

Смерть
08.12.1903
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