Захаревская Софья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти08.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Захаревский Мартин Иванович
Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.10.1867
Сын: Захаревский Иван Иванович
Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович
Рождение ребёнка
23.11.1870
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович
Рождение ребёнка
21.07.1873
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.05.1875
Сын: Захаревский Эдуард Иванович
Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович
Рождение ребёнка
09.09.1878
Сын: Захаревский Осип Иванович
Отец ребёнка: Захаревский Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1903