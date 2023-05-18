Захаревский Мартин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
04.02.1898
Дочь: Леонара
Мать ребёнка: Захаревская Анна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Захаревский Николай
Мать ребёнка: Захаревская Анна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Захаревский Михаил
Мать ребёнка: Захаревская Анна
Рождение ребёнка
05.11.1907
Сын: Захаревский Иосиф
Мать ребёнка: Захаревская Анна
Рождение ребёнка
15.11.1909
Сын: Захаревский Антон
Мать ребёнка: Захаревская Анна
Рождение ребёнка
12.09.1911
Сын: Захаревский Адольф
Мать ребёнка: Захаревская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захаревская Анна
Смерть
Неизвестно