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Захаревский Мартин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Захаревский Иван Осипович

Мать: Захаревская Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
04.02.1898

Дочь: Леонара

Мать ребёнка: Захаревская Анна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Захаревский Николай

Мать ребёнка: Захаревская Анна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1900

Сын: Захаревский Михаил

Мать ребёнка: Захаревская Анна

Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Захаревский Иосиф

Мать ребёнка: Захаревская Анна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
15.11.1909

Сын: Захаревский Антон

Мать ребёнка: Захаревская Анна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.09.1911

Сын: Захаревский Адольф

Мать ребёнка: Захаревская Анна

Сорни, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаревская Анна

Смерть
Неизвестно