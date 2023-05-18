Захаревский Антон Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1925
Дата смерти30.05.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925
Отец: Захаревский Эдуард Иванович
Мать: Захаревская Зофья
Рождение ребёнка
07.07.1955
Рождение ребёнка
25.02.1963
Рождение ребёнка
16.03.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1972
Похороны
Неизвестно
Дудинка, Резекненский район, Латвия