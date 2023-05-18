Захаревский Антон Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревский Антон Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1925

Дата смерти

30.05.1972

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925

Отец: Захаревский Эдуард Иванович

Мать: Захаревская Зофья

Рождение ребёнка
07.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захаревская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захаревская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захаревская Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаревская Вера Николаевна

Смерть
30.05.1972
Похороны
Неизвестно
Дудинка, Резекненский район, Латвия
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