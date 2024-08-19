Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1907
Дата смерти07.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Priede Fridrihs
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Priede Fridrihs
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Priede Fridrihs
Смерть
07.02.1981