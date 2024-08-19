Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1907

Дата смерти

07.02.1981

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907

Отец: Feldbergs Pēteris

Мать: Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Priede Fridrihs

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Priede Fridrihs

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Priede Fridrihs

Смерть
07.02.1981

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