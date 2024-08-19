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Priede Fridrihs

Место рождения

Sabile, Latvija

Дата рождения

11.06.1912

Дата смерти

02.09.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija

Смерть
02.09.1949

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