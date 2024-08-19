Priede Fridrihs
Место рожденияSabile, Latvija
Дата рождения11.06.1912
Дата смерти02.09.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1949