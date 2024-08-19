Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1877
Дата смерти29.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1877
Отец: Liepiņš Dāvis Dāvids
Мать: Liepiņa (Rullis) Liene
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Feldbergs Kārlis
Отец ребёнка: Feldbergs Pēteris
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Feldbergs Pēteris
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija
Отец ребёнка: Feldbergs Pēteris
Смерть
29.11.1942