Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1877

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1877

Отец: Liepiņš Dāvis Dāvids

Мать: Liepiņa (Rullis) Liene

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Feldbergs Kārlis

Отец ребёнка: Feldbergs Pēteris

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Feldbergs Pēteris

Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija

Отец ребёнка: Feldbergs Pēteris

Смерть
29.11.1942

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