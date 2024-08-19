Feldbergs Pēteris
Место рожденияBreede, Latvija
Дата рождения09.06.1873
Дата смерти03.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Feldbergs Kārlis
Мать ребёнка: Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija
Мать ребёнка: Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija
Смерть
03.11.1955