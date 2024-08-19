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Feldbergs Pēteris

Место рождения

Breede, Latvija

Дата рождения

09.06.1873

Дата смерти

03.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873

Отец: Feldbergs Andrejs

Мать: Feldberga (Krūzmane Krūzmanis) Kristīne

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Feldbergs Kārlis

Мать ребёнка: Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija

Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Priede (Feldberga Feldbergs) Emīlija

Мать ребёнка: Feldberga (Liepiņa Liepiņš) Emīlija

Смерть
03.11.1955

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