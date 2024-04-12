Кокорина (Сеченая) (Сеченых) Евфросинья Димитриева
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сеченой Димитрий Иванов
Бракосочетание
02.02.1803
Рождение ребёнка
17.11.1803
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
12.08.1805
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агапия Яковлева
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
21.10.1807
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
01.06.1810
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
23.04.1812
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
19.12.1814
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Рождение ребёнка
07.02.1816
Дочь: Соколова (кокорина) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Кокорин Яков Дементиев
Смерть
Неизвестно