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Кокорин Даниил Яковлев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.12.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1814

Отец: Кокорин Яков Дементиев

Мать: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1833

Жена: Кокорина Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
09.11.1833

Дочь: Феоктиста Данилова

Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1835

Дочь: Пелагия Данилова

Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1838

Сын: Кокорин Леонтий Данилов

Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1840

Сын: Кокорин Алексей Данилов

Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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