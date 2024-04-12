Кокорин Даниил Яковлев
Место рождения
Дата рождения19.12.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1814
Бракосочетание
25.01.1833
Рождение ребёнка
09.11.1833
Дочь: Феоктиста Данилова
Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
29.04.1835
Дочь: Пелагия Данилова
Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
23.05.1838
Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
12.02.1840
Мать ребёнка: Кокорина Стефанида Михайлова
Смерть
Неизвестно