Кокорин Яков Дементиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Кокорин Дементий (Дометий) Семенов
Бракосочетание
02.02.1803
Рождение ребёнка
17.11.1803
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
12.08.1805
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агапия Яковлева
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
21.10.1807
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
01.06.1810
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
23.04.1812
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
19.12.1814
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Рождение ребёнка
07.02.1816
Дочь: Соколова (кокорина) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Смерть
Неизвестно