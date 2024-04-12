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Кокорин Яков Дементиев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Кокорин Дементий (Дометий) Семенов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1803

Жена: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Рождение ребёнка
17.11.1803

Сын: Кокорин Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1805

Сын: Кокорин Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агапия Яковлева

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1807

Сын: Кокорин Ларион Яковлев

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1810

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1812

Сын: Кокорин Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1814

Сын: Кокорин Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1816

Дочь: Соколова (кокорина) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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