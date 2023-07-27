Сеченой Димитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиОколо ?.06.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Сеченой Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марья Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Сутягина Ирина Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.06.1804