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Сеченой Димитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Около ?.06.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Сеченой Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кокорина (сеченая) Евфросинья Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марья Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Сутягина Ирина Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Около ?.06.1804
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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