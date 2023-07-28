Сутягина (Сеченая) Ирина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сеченая) Ирина Димитриева

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Сеченой Димитрий Иванов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1808

Муж: Сутягин Фаддей Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1811

Дочь: Лукоянова Ольга Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1813

Сын: Сутягин Феодор Фаддеев

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1815

Сын: Сутягин Савватий Фаддеев

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1816

Сын: Сутягин Маркелл Фаддеев

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1819

Дочь: Марфа Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1821

Дочь: Варвара Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Вера Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Смерть
Неизвестно