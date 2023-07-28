Сутягина (Сеченая) Ирина Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Сеченой Димитрий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1808
Рождение ребёнка
08.07.1811
Дочь: Лукоянова Ольга Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1813
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1815
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
28.12.1816
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1819
Дочь: Марфа Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
02.12.1821
Дочь: Варвара Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Вера Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Смерть
Неизвестно