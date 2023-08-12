Кулакова (Бондина) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Бондина) Мария Семёновна

Кулакова (Бондина) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бондин Семён Косминов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1890

Дочь: Кулакова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1898

Сын: Кулаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Кулаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Кулаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Кулаков Феодр Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Кулаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Кулаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Примерно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.