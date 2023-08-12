Кулакова (Бондина) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бондин Семён Косминов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1890
Дочь: Кулакова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1898
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1900
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1903
Сын: Кулаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1905
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1906
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1910
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Примерно
Смерть
Неизвестно