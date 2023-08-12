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Кулаков Феодр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905

Отец: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Мать: Кулакова Мария Семёновна

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