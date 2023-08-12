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Кулаков Феодр Иванович
Кулаков Феодр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1905
Пол
Мужской
Отец
Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
1870 г.р.
Мать
Кулакова (Бондина) Мария Семёновна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905
Отец:
Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Мать:
Кулакова Мария Семёновна
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